POL-HF: Fahrgast in Linienbus verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots) - (jd) Eine 40-jährige Bünderin fuhr am Samstag (7.5.) mit ihrem Volvo, um etwa 14.27 Uhr auf der Kirchlengeraner Straße in Richtung Bünder Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach links auf die Bünder Straße in Richtung Herford abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 29-jährige Bünderin mit ihrem Seat auf der Maschstraße in Richtung Bünder Straße und wollte diese an der dortigen ...

