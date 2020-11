Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen- Täter beschädigen mehrere Pkw

BündeBünde (ots)

(sls) In Bünde kam es in der Nacht zu Donnerstag (12.11.) und auch am Donnerstagabend zu mehreren Sachbeschädigungen im Bünder Stadtgebiet. In der Nacht zu Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter an der Wasserbreite vier Fahrzeuge, die im Grundstücksbereich unter verschiedenen Carports abgestellt waren. Es wurden mittels eines Gegenstandes jeweils die Heckscheiben eingeschlagen. Hierbei handelt es sich um ein Landrover, einen Opel Mokka, einen VW Tiguan und einen VW T-Cross. Aus dem Inneren wurde augenscheinlich nichts entwendet. Gegen 03.20 Uhr wurde durch eine Anwohnerin ein lauter Knall im Bereich der Carports wahrgenommen, die möglicher Weise auf die Tatzeit schließen lassen. In derselben Nacht wurde bei einem schwarzen BMW an der Hindenburgstraße und auch bei vier Fahrzeugen an der Luisenstraße jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Hier wurden ein Opel Adam, ein Suzuki Swift, ein VW Golf und ein Skoda angegangen. Am Donnerstagabend, vermutlich in der Zeit von 20.30 Uhr bis um 21.30 Uhr kam es dann zu weiteren Sachbeschädigungen an der Teichstraße. Ein Zeuge hörte im Tatzeitraum verdächtige Knallgeräusche die sich viermal wiederholten. Kurz danach wurden ein beschädigter Ford, ein Toyota, ein Renault und ein Citröen festgestellt. Auch hier wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Auf Diebesgut aus dem Inneren haben es auch hier die Täter augenscheinlich nicht abgesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen Fällen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten in der Nacht zu Donnerstag und auch am Donnerstagabend machen können, sich dringend unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

