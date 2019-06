Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizeikontrolle - Zeugenhinweise führen zu illegalem Schrottsammler

Löhne (ots)

(kup) Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich bei der Polizei in Herford gemeldet und auf einen verdächtigen Lieferwagen aufmerksam gemacht, der in Obernbeck Schrott sammelte. Am Samstag (22.6.), um 11:10 Uhr, unterzogen eingesetzte Polizeibeamte den betreffenden Mercedes Sprinter an der Kantstraße einer Kontrolle. Der rumänische Fahrer hatte bereits einigen Metall- und Elektroschrott geladen und spielte die typische Melodie der Schrottsammler. Der 25-Jährige konnte weder eine gültige Reisegewerbekarte vorlegen, noch waren die erforderlichen Kennzeichnungen vorhanden. Der Beschuldigte musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und ihm wurde das weitere Sammeln untersagt. Die Polizei veranlasste am Ende der Kontrolle, dass der gesamte Schrott auf dem Bauhof entsorgt wurde.

