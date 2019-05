Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand eines PKW

Bünde (ots)

(ms) Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr bemerkte ein 57-jähriger PKW-Führer aus Ankum auf der Autobahn A 30, dass sein PKW VW Passat offensichtlich ein technisches Problem hatte. Er konnte mit seinem Fahrzeug noch in Bünde-Ennigloh die A 30 verlassen, doch auf der Osnabrücker Str. in Höhe des Autohofes geriet der PKW in Brand. Die alarmierte Feuerwehr Bünde löschte den PKW, der im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Osnabrücker Str. beidseitig gesperrt werden.

