Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schule - Täter durchwühlen Turnhalle

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (17.5.), 11:00 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Mindener Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Turnhalle, indem sie die Holztür beschädigten. Im Innern des Gebäudes hebelten sie mehrere Schränke auf und durchsuchten den Inhalt. Zudem betraten die Täter die Umkleiden und angrenzende Lagerräume. Mögliches Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. Der bislang entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

