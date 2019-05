Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Autofahrer stößt mit Pedelec zusammen

Enger (ots)

(kup) Am Montag (20.5.), um 7:25 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger aus Enger mit seinem PKW auf der Hermannstraße in Richtung Hiddenhauser Straße. Gleichzeitig fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Sonderweg für Fahrräder und Fußgänger auf der Hiddenhauser Straße. Im Kreuzungsbereich hielt der Fahrer des Mazda CX5 seinen Wagen an. Als er anfuhr, erfasste er die von rechts kommende Frau aus Enger. Die Radfahrerein stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 1.250 Euro.

