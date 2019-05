Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl- Täter entwenden Badewanne

Kirchlengern (ots)

(sls) Zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl kam es am gestrigen Donnerstag (16.05.) auf einem Grundstück an der Straße Im Zuschlage in Kirchlengern. Ein bisher unbekannter Täter entwendet gegen 12:45 Uhr aus einem Garten eine braune Metallbadewanne. Der Geschädigte hatte die Wanne seitlich neben dem Haus abgestellt. Eine Zeugin hat kurz vor der Tat eine bisher unbekannte Person im Garten gesehen, welcher durch eine offene Umzäunung auf das Grundstück gelangt sein muss. Wer Hinweise zu dieser Person oder Tat geben kann wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu wenden.

