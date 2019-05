Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Reisebus an Tankstelle angefahren

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (14.5.), in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 10:20 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter einen an einer Tankstelle parkenden Reisebus an der Osnabrücker Straße in Bünde an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der 40-jährige Fahrer des Busses hatte sein Gefährt an den Zapfsäulen geparkt. Als er zehn Minuten später zurückkehrte, stellte er im hinteren Bereich des Fahrzeugs Kratzspuren in einer Höhe von 2,10 Meter bis 2,40 Meter fest. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen

