Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Parkplatz - Frau findet Auto aufgebockt vor

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (3.5.), um 18:00 Uhr, und Samstag, 4:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Reifen eines geparkten PKW an der Kloppenburgstraße. Die 52-jährige Besitzerin hatte ihren Opel am Abend auf dem Parkplatz vor einem Schwimmbad abgestellt. Als die Frau aus Rödinghausen nach Feierabend am frühen Samstagmorgen zurückkehrte, fand sie ihren Wagen auf Ziegelsteinen aufgebockt vor. Alle vier Räder waren inklusive der Felgen entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich mindestens auf 1.200 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

