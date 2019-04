Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Keller - Makita-Werkzeuge und -Akkus entwendet

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (25.04.), um 12:00 Uhr, und Montag, 12:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Reihenhauses an der Goethestraße ein. Dabei entwendeten sie das Werkzeug des 72-jährigen geschädigten Mieters. Der Rentner wollte am Montagmittag in seinen Keller gehen, als er den Einbruch Tür bemerkte, sie war nur schwer zu öffnen. Die Täter hatten die alte Holztür mittels stumpfer Gewalt geöffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

