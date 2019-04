Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Schule - Hochwertiges Rennrad entwendet

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (29.04.), in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 14:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Rad der Marke Cube an einer Schule an der Jahnstraße. Am Morgen hatte der 16-jährige Schüler sein schwarz-silbernes Gefährt mit einem Zahlenschloss am Fahrradständer angeschlossen. Als er am Mittag zurückkehrte, war es verschwunden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

