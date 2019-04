Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schulweg-Unfall - 13-jähriger Fahrradfahrer von Auto erfasst - bitte kreisweit veröffentlichen

Enger (ots)

(kup) Am ersten Schultag nach den Osterferien (29.04.), um 13:40 Uhr, ereignete sich ein Schulwegunfall an der Kreuzung Neue Straße/Hiddenhauser Straße. Die 61-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr auf der Neuen Straße und wollte nach rechts auf die Hiddenhauser Straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 13-jähriger Schüler auf seinem Fahrrad den Radweg, der an dieser Stelle in beide Richtungen befahren werden darf, auf der Hiddenhauser Straße aus Richtung Enger kommend. Als die Fahrerin abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Der Hiddenhausener prallte mit seinem schwarzen Cube gegen das rechte Vorderrad des PKW. Durch den Aufprall wurde er vom Rad geschleudert und stürzte auf die Motorhaube des grauen Wagens. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die besonderen Gefahren eines Radweges, der in beide Richtungen befahren werden darf, hin. Autofahrer müssen an diesen Stellen in beide Richtungen schauen und dem Radfahrer Vorfahrt gewähren. Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, nach links und rechts schauen.

