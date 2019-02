Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofenster eingeschlagen - Täter flüchten

Herford (ots)

(kup) Bereits am Sonntag (17.2.), zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter bei zwei am Stadtweg geparkten Autos die Fensterscheiben. Die beiden Besitzerinnen der Wagen hatten ihren blauen Chevrolet Matiz sowie ihren silbernen Audi A4 gegen 11 Uhr abgestellt, um mit ihren Hunden in der Nähe spazieren zu gehen. Als sie zwei Stunden später zurückkamen, waren bei beiden PKW Scheiben eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05221 888-0.

