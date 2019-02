Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Tankdeckel von zwei LKW's aufgehebelt

Hiddenhausen (ots)

(kup) Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes (15.2.-18.2) brachen am Baumschulenweg unbekannte Täter die Tankdeckel von zwei verschiedenen Lkw auf und entwendeten anschließend insgesamt ca. 60 Liter Dieselkraftstoff. Die Fahrzeuge waren am Freitagnachmittag auf dem Firmengelände einer Gartenfirma geparkt worden. Am Montagmorgen bemerkte der Inhaber die aufgebrochenen Tankdeckel und den gestohlenen Treibstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05221 888-0.

