POL-HF: Die Waffenrechtsstelle der Kreispolizeibehörde Herford am 28. November geschlossen - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Bünde, Kirchlengern, Vlotho, Löhne, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Rödinghausen (ots) - (hay) Die Waffenrechtsstelle der Kreispolizeibehörde Herford in dem Dienstgebäude Hansastraße 54 in Herford bleibt am 28. November aus organisatorischen Gründen vormittags geschlossen. Wir freuen uns, für Sie an den folgenden Werktagen (Montag-Freitag) zur gewohnten Zeit wieder da zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf der Seite der Kreispolizeibehörde Herford: https://herford.polizei.nrw/waffenrecht-ansprechpartner-und-downloads

