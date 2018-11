POL-HF: Einbruchdiebstahl-Täter entwenden Bargeld

Enger (ots) - (mas) Im Zeitraum zwischen Samstag (17.11.) gegen 16.45 Uhr und heute (Sonntag, 18.11.) 01.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fleischereifachgeschäft an der Spenger Straße. Der oder die zurzeit noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Hier entwendeten die Täter Bargeld und verließen unerkannt das Objekt. Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem oben genannten Tatzeitraum geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221-888-0 mit der Direktion Kriminalität in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell