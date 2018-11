POL-HF: Geschwindigkeitsüberwachung - I.g.O. doppelt so schnell, wie erlaubt, gerast

Löhne (ots) - (um) Am heutigen Morgen nahmen Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Geschwindigkeitsüberwachungen mittels Laser u.a. an der Bültestraße vor. Gegen 11:44 Uhr raste ein 25-jähriger Fahrer aus Bad Oeynhausen in eine Messung mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit von 50 km/h die Straße Richtung Vlotho hoch. Der Mann zeigte in seinem Mercedes einen gefahrenen Wert auf dem geeichten Gerät von 110 km/h an. Hier wird noch ein Toleranzwert zu Gunsten des Betroffenen von 4 km/h abgezogen, so dass am Ende ein Verstoß der Überschreitung von 56 km/h übrig bleibt. Der Verkehrsverstoß ist laut Bußgeldkatalog in der Regel mit 280.- Euro Geldbuße, 2 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten bewährt. Ein Richter kann im Einzelfall sehr wohl eine andere Entscheidung treffen, die noch darüber liegt. Die momentanen Wetterverhältnisse mit teils in den frühen Morgenstunden glatter Fahrbahn erfordern eine zurückhaltende und umsichtige Fahrweise, um die Gefahrenmomente im Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Polizei Herford setzt neben der angekündigten Geschwindigkeitsmessungen ebenso auf unangekündigte Messungen im Kreisgebiet. Helfen Sie mit, die Verkehrssicherheit zu steigern und halten Sie sich an die angegeben Geschwindigkeitsbegrenzungen.

