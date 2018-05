Hiddenhausen (ots) - (hay) Nach der Heimkehr aus dem Urlaub bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße am Dienstag (1.5.) einen Einbruch. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und entwendeten ein Motorrad und Bargeld. Bei dem Zweirad handelt es sich um eine nicht zugelassene Ausstellungsmaschine der Marke BMW, blau/weiß vom Typ HP4. Der Beuteschaden wird auf circa 27.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum 25.4. bis zum 1.5. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 888-0.

