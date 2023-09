Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger aufgebrochen

Geilenkirchen-Prummern (ots)

Unbekannte Personen drangen in der Straße Am Hagelkreuz zwischen Freitagabend (15. September), 22 Uhr, und Samstagabend (16. September), 23 Uhr, gewaltsam in einen Verkaufsanhänger ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Süßwaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell