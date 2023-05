Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperliche Auseinandersetzungen während einer Kirmesveranstaltung

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Während einer Kirmesveranstaltung kam es in Hückelhoven zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Am Pfingstsonntag (29. Mai) wurden mehrere Menschen gegen 20.30 Uhr am Wildauer Platz auf eine Personengruppe aufmerksam. Hierbei soll es sich um eine sechsköpfige Gruppe von bislang unbekannten Männern gehandelt haben. Alle waren schwarz gekleidet und hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Männer, der einen Vollbart trug, hielt augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand. Kurz darauf hörten die Zeugen ein schussähnliches Geräusch. Kurze Zeit später wurde die Besatzung eines Rettungswagens zur Parkhofstraße gerufen. Ein Mann gab an, er wäre von sechs Personen mit einem Schlagstock geschlagen worden. Ob es sich bei den Tätern um die gleiche Gruppe handelte, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat. Kurz nach Mitternacht (30. Mai) meldete ein Zeuge eine weitere körperliche Auseinandersetzung auf dem Rathausplatz. Dort schlugen nach ersten Erkenntnissen mehrere Unbekannte auf einen Mann ein und brachten ihn zu Boden. Danach traten sie ihm gegen den Kopf und flüchteten anschließend in Richtung Martin-Luther-Straße. Nach ersten Erkenntnissen ist der Angegriffene nur leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell