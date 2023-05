Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 148 vom 29.05.2023 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven, Versammlung anlässlich der türkischen Präsidentschaftswahlen

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 18:30 kam es im Stadtgebiet Hückelhoven zu einem Autocorso anlässlich der Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Durch Polizeikräfte wurden die Teilnehmer auf einen Parkplatz auf der Straße am Landabsatz gelotst. In der Spitze befanden sich ca. 130 Fahrzeuge mit ca. 300 Personen auf dem Parkplatz. Die Veranstaltung verlief störungsfrei und löste sich gegen 22:00 Uhr wieder auf.

