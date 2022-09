Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von E-Scootern

Heinsberg/Übach-Palenberg (ots)

Zwei E-Scooter wurden in Heinsberg und Übach-Palenberg entwendet. In Heinsberg-Eschweiler stand das Gefährt im Kellerraum eines Wohnhauses und wurde von dort entwendet. Die Tatzeit lag zwischen dem 3. Juli (Sonntag) und dem 20. September (Dienstag). In Übach-Palenberg-Übach wurde ein E-Roller vor einem Kindergarten an der Comeniusstraße abgestellt und dann gestohlen. Hier lag die Tatzeit zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr am 19. September (Montag).

