Waldfeucht-Haaren (ots) - Am Mittwoch, 27. Juli, wurde ein 57-jähriger Mann aus Waldfeucht bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5 schwer verletzt. Eine 23-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Pkw Renault vom Parkplatz eines Supermarktes an der Johannesstraße nach rechts auf diese abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jeep des Waldfeuchters, der die Johannesstraße in Richtung Brauereistraße ...

