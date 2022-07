Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Aufbruch

Gangelt-Birgden (ots)

Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 21. Juli, in einen Pkw ein, der auf einem Grundstück an der Straße Am Hanbusch parkte. Was die sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell