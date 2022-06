Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Metalldiebstähle im Umsiedlungsgebiet

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Im Umsiedlungsgebiet kam es zu insgesamt zwei Diebstählen von Metall sowie einem versuchten Diebstahl. Am Montag (13. Juni) wurde aus einer Garage an der Straße Sandkaul etwa acht Meter Kupferkabel entwendet. Zwischen Mittwoch (15. Juni) und Donnerstag (16. Juni), 13.45 Uhr, drangen Täter gewaltsam in ein Gebäude in der Straße An der Anlage ein und legten sich im Haus aufgefundene Kupferrohre und Kabel zum Abtransport bereit. Der Einbruch wurde jedoch vorher entdeckt. Ebenfalls am Donnerstag wurde festgestellt, dass Täter in der Straße Zur alten Niers an der Hauswand eines Gebäudes Abwasserrohre durchtrennt und entwendet hatten.

