POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwischen 14.30 Uhr am 3. Juni (Freitag) und 7.30 Uhr am 4. Juni (Samstag) hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Breite Straße auf. Anschließend stahlen sie ein Mountainbike aus dem Treppenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr