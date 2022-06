Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 4. Juni (Samstag), gegen 6.20 Uhr, eine Garage an der Straße Am Erbbusch und entwendete daraus ein Herrenfahrrad. Der Eigentümer stellte den Diebstahl kurze Zeit später fest. Als er zum Bahnhof ging, sah er einen unbekannten Mann, der sein Fahrrad gerade abgestellt hatte. Als er diesen ansprach, flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Bahnhof. Der Übach-Palenberger nahm das Fahrrad wieder an sich. Der Täter wurde videografiert und war etwa 30 bis 35 Jahre alt sowie 170 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, war schlank und hatte kurzes dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer grau gestreiften Jacke, einer grauen Kappe und er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell