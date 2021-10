Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Container aufgebrochen und Diesel aus Bagger gestohlen

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Zwischen dem 02. Oktober (Samstag), 14 Uhr, und dem 04. Oktober (Montag), 06.45 Uhr, drangen Personen gewaltsam in einen Baucontainer an einem Feldweg an der Landstraße 19 ein und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Hieraus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. An einem Bagger wurde jedoch das Tankschloss aufgebohrt und etwa 150 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell