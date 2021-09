Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann gab Bankdaten an angeblichen Microsoft-Mitarbeiter weiter

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am vergangenen Freitag (24. September) erhielt ein 60 Jahre alter Mann von einem unbekannten Mann einen Telefonanruf. In diesem Gespräch stellte sich der Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft vor und suggerierte seinem Opfer, dass dessen Computer von Hackern angegriffen wurde. Im weiteren Verlauf gelang es dem Täter, sensible persönliche Bankdaten seines Gegenübers zu erfragen. Hierdurch war der Betrüger in der Lage, insgesamt drei Abbuchungen vom Konto des Geilenkircheners anzuweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell