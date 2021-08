Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wodka und E-Bike entwendet

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag (17. August), gegen 14 Uhr, stahl ein Unbekannter in einem Verbrauchermarkt auf der Boos-Fremery-Straße zunächst eine Flasche Wodka. Nachdem er den Markt verlassen hatte, entwendete er zudem ein schwarz-grünes E-Bike der Marke Zündapp. Der Täter war männlich, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte sehr kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Weste, einer grünen Camouflage Hose mit Löchern im Bereich des rechten Knies und schwarzen Sneakers. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch Online können Hinweise zur Tat übermittelt werden. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell