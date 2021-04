Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laubbläser gestohlen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (15. April) und 14.45 Uhr am Freitag (16. April) brachen Unbekannte den Gartenschuppen eines Kindergartens an der Straße Klosterberg auf. Sie stahlen einen Laubbläser.

