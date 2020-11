Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Thuja-Hecke in Brand gesteckt

Heinsberg-PorselenHeinsberg-Porselen (ots)

Unbekannte Täter steckten am Donnerstag, 26. November eine Thuja-Hecke in der Dremmener Straße in Brand. Gegen 21.50 Uhr wurde das Feuer entdeckt. Die drei Meter hohe Hecke brannte auf einer Länge von zirka vier bis fünf Metern nieder. Die Feuerwehr Porselen löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat Geilenkirchen sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

