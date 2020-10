Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter wird bei versuchtem Einbruch ertappt und flüchtet

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober, um 3.40 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung auf der Deichstraße einzudringen. Dabei wurde er von der Bewohnerin ertappt und ergriff die Flucht. In der Eile hinterließ der Täter mehrere Tatwerkzeuge. Beschreiben konnte die Geschädigte den Täter als zirka 170 Zentimeter groß mit schlanker Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und eine Kappe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich bei der Polizei in Heinsberg zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2, erreichbar unter Telefon 02452 920 0.

