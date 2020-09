Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Gangelt (ots)

Ein männlicher unbekannter Täter brach am Donnerstag, 3. September, gegen 11.45 Uhr, an der Mercatorschule, an der Kritzraedstraße, die Schlösser eines Motorrollers der Makre Piaggio auf und entwendete diesen. Dabei wurde er von einem Zeugen gesehen, der ihn als zirka 180 Zentimeter groß und komplett in schwarz gekleidet, beschrieb. Er hatte schon bei der Tatausführung einen schwarzen Helm auf dem Kopf. Nach der Tat fuhr er mit dem gestohlenen Zweirad in Richtung Hanxler Straße davon.

