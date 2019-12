Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wassenberg-Birgelen (ots)

In der Nacht zu Montag, 30. Dezember, drangen Einbrecher über die Terrassentür in eine Wohnung an der Sandstraße ein. Sie suchten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten.

Rückfragen bitte an:

