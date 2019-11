Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Durch ein Fenster drangen unbekannte Täter in den Kellerraum eines Hauses an der Oberstraße ein. Die Tür zum Haus war verschlossen, so dass die Täter nicht in weitere Räume gelangten. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10. November (Sonntag) und dem 16. November (Samstag).

