Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz/Erkelenz-Kückhoven (ots)

Aus einem Fahrzeug, welches in einer Einfahrt an der Straße Mergelfeld in Erkelenz parkte, wurde eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen.

In Kückhoven stahlen unbekannte Täter aus einem parkenden Fahrzeug Werkzeuge.

Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zu Freitag (15. November).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell