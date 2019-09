Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mofa aus Garage gestohlen

Hückelhoven (ots)

Aus einer Garage an der Hilfarther Straße haben unbekannte Täter ein Mofa der Marke Yiying gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 11 Uhr am Mittwoch (11. September) und 5.30 Uhr am Donnerstag (12. September).

