Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Papier im Fahrstuhl angezündet

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Personen zündeten am Sonntag, 23. Juni, im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße Papier an. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch verteilte sich im Treppenhaus. Bewohner löschten mit Wasser den Brand, nachdem sie ihn gegen 16 Uhr entdeckten. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Fahrstuhl leicht beschädigt. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

