Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sportstudio

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Montag, 17. Juni, die Seitentüre eines Sportstudios an der Straße Pater-Briers-Weg auf. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie ein Büro und stahlen eine Kasse mit Bargeld. Des Weiteren öffneten sie gewaltsam zwei Safes. Was sie daraus entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell