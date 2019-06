Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin beschädigt Pkw

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Heinsberg parkte seinen Pkw Renault am Sonntag (16. Juni) am Fahrbahnrand der Sebastianusstraße. Gegen kurz nach 18 Uhr hörte er ein Geräusch, welches er aber nicht mit seinem Fahrzeug in Verbindung brachte. Als er wenig später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel abgebrochen war und einige Meter weiter in Richtung Lütticher Straße auf dem Boden lag. Daraufhin verständigte er die Polizei. Der Unfall wurde durch eine Kamera aufgezeichnet. Die Beamten konnten auf der Aufnahme erkennen, dass ein etwa 12 bis 14 Jahre altes Mädchen mit langen, blonden Haaren mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an dem Pkw vorbeifuhr. Dabei stieß sie gegen den Außenspiegel, wodurch dieser abbrach und herunterfiel. Das Mädchen hielt kurz an und fuhr dann in Richtung Lütticher Straße weiter. Ihr Fahrrad war schwarz und hatte grüne Felgen. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei das Mädchen sowie Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell