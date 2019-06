Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach vermutlichem Raubdelikt gesucht

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Eine Passantin, die ihren Hund ausführte, musste am Samstag (15. Juni), gegen 23 Uhr, an der Straße Wolfsweide beobachten, wie mehrere unbekannte Personen auf einen Mann einschlugen. Daraufhin lief sie nach Hause und verständigte ihren Lebensgefährten über den Vorfall. Dieser rief die Polizei und einen Rettungswagen und eilte zum Ort des Geschehens. Zwischenzeitlich war ein weiterer Passant mit Hund dort vorbei gegangen und hatte einen auf dem Boden liegenden und offenbar verletzten Mann aufgefunden. Er konnte noch beobachten, dass ein weißer Kastenwagen mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Wolfsweide in Richtung der Straße Im Mühlenkamp davon fuhr. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 45-jährigen, aus Moldawien stammenden Mann. Aufgrund seiner Verletzungen und einer offensichtlichen Alkoholisierung war er nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Hintergründe dieser Tat sucht die Polizei weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell