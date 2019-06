Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl/ Zeugenhinweise erbeten

Selfkant-Havert (ots)

Am Samstag, 9. März 2019, drangen fünf unbekannte Männer gegen 18.10 Uhr in ein Wohnhaus an der Hauptstraße ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut. Sie entwendeten Kleidung, Schmuck und Bargeld. Bei ihrer Tat wurden die Männer von einer Kamera aufgezeichnet. Diese Bilder werden nun durch Beschluss des Amtsgerichtes Aachen veröffentlicht. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

