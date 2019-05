Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht (Nachtragsmeldung)

Waldfeucht (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 65jähriger Radfahrer aus Heinsberg als letztes Mitglied einer Radfahrgruppe die K5 aus Waldfeucht kommend in Richtung Saeffelen. An einem geteerten Wirtschaftsweg bogen die vor dem 65jährigen fahrenden Radfahrer nach links in Richtung L228 ab. Als er dann ebenfalls abbiegen wollte, wurde er vom Pkw eines 67jährigen Fahrers aus Baesweiler erfasst, der in gleicher Richtung fuhr und bereits zum Überholen angesetzt hatte. Bei der Kollision zog sich der 65jährige schwerste Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aachen geflogen. Während der Unfallaufnahme wurde die K5 in beiden Richtungen bis 16:30 Uhr gesperrt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere eine ca. 50 - 60-jährige Fahrradfahrerin, die ebenfalls die K5 in Richtung Saeffelen befuhr und von dem am Unfall beteiligten Pkw überholt wurde, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452-920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell