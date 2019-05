POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Auf der Kampstraße kam es am Donnerstag (23. Mai), gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriges Kind verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Heinsberg die Kampstraße in Richtung Karl-Arnold-Straße befuhr. Als die Pkw-Fahrerin an einem entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf ihrer Fahrbahn stehenden Pkw vorbeifuhr, lief der Junge hinter dem stehenden Pkw auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw der Heinsbergerin erfasst. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

