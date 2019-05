Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Gegenstände aus Pkw entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots)

Eine blaue Jacke, eine Taschenlampe, ein Messer sowie eine Sonnenbrille entwendeten unbekannte Täter zwischen 20 Uhr am Mittwoch (8. Mai) und 7.15 Uhr am Donnerstag (9. Mai) aus einem Pkw. Dieser stand vor einer Garage an der Jakob-Franzen-Straße.

