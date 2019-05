Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Kindergarten eingebrochen

Hückelhoven (ots)

Ein Kindergarten an der Straße Am Jugendheim war am Wochenende das Ziel unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitag (3. Mai), 19 Uhr und Sonntag (5. Mai), 10.30 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude, brachen diverse Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

