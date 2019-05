Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach zwei Einbrüchen festgenommen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Gegen 13 Uhr drangen am Samstag, 4.Mai, Einbrecher zunächst unbemerkt in ein Haus an der Heuchterstraße ein. Dort wurden Räume und Schränke durchsucht und eine Geldbörse entwendet.

Einige Minuten später kam es zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl, ebenfalls auf der Heuchterstraße. Ein männlicher Täter gelangte durch eine geöffnete Garage in ein Haus und erbeutete Zigaretten sowie ein Sturmfeuerzeug. Anschließend entfernte er sich in Begleitung einer weiblichen Person, die jedoch nicht ins Haus eingedrungen war. Zeugen hatten die Tat bemerkt und verfolgten das Paar. Auf seiner Flucht warf der 39-jährige Tatverdächtige aus Viersen eine Geldbörse weg. Hierbei handelte es sich um die Geldbörse aus der Tat wenige Minuten zuvor. Den Zeugen gelang es, den Mann festzuhalten, woraufhin dieser sein Diebesgut wieder zurückgab. Anschließend befreite er sich gewaltsam und lief über die angrenzenden Felder davon.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Viersener jedoch kurz darauf aufgreifen und vorläufig festnehmen. Die Begleiterin des Tatverdächtigen, eine Frau mit lilafarbener Jacke und Akne Narben im Gesicht, hatte sich zwischenzeitlich Richtung Bahnhof entfernt und wurde nicht mehr angetroffen. Ihre mögliche Tatbeteiligung wird derzeit noch geklärt. Zeugen, die Hinweise zur Begleiterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

