Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Gegen 6.40 Uhr kam es am Dienstag, 9. April, zu einem Unfall an der Kreuzung L 19 / L 117, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Auf der L 19 aus Richtung Jackerath kommend wollte der 28-jährige Fahrer eines Pkw Renault nach links auf die L 117 in Richtung Katzem abbiegen. Dabei stieß der Mönchengladbacher mit dem entgegenkommenden Pkw Opel eines 32-jährigen Mannes, ebenfalls aus Mönchengladbach, zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

