Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß an Autobahnabfahrt

64-Jährige schwer verletzt

Erkelenz (ots)

An der Einmündung A 46 / L 354 kam es am Montag, 8. April, zum Zusammenstoß zweier Pkw. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat beabsichtigte gegen 21.10 Uhr von der Ausfahrt der A 46 auf die L 354 abzubiegen. Dabei übersah die Alsdorferin offenbar einen von links kommenden Pkw VW, dessen 41-jähriger Fahrer die L 354 in Richtung Terheeg befuhr. Der Erkelenzer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde die 64-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell